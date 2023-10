Scappano e non pagano il pranzo di matrimonio: “Mi dissero di dare 400 euro di mancia ai camerieri” È successo a Boville Ernica, provincia di Frosinone. Da oltre un mese il titolare del ristorante La Rotonda sta aspettando di essere pagato da una coppia di sposini.

Scappano senza pagare il conto del pranzo di matrimonio. È successo a Boville Ernica, provincia di Frosinone. Da oltre un mese il titolare del ristorante La Rotonda sta aspettando di essere pagato e minaccia di rivolgersi presto a un avvocato per avere indietro i soldi che gli spettano.

"Se non mi danno i soldi, vado dall'avvocato"

In pratica, racconta il ristoratore, la coppia di novelli sposi si è presentata insieme a un amico presso il suo ristorante per concordare il pranzo di matrimonio. Dopo aver approvato il menù e firmato il contratto, è stato consegnato un anticipo con la promessa di saldare dopo le nozze. Dopo la cerimonia, lo sposo ha detto di avere un lavoro urgente in Germania e ha promesso di fare il bonifico da lì: "Poi l'ho sentito e dice che l'aveva spedito ma non è mai arrivato. Ho detto ad alcuni parenti che vivono in zona che se non arrivano i soldi entro martedì vado dall'avvocato", ha dichiarato il titolare del ristorante al Messaggero.

E ancora, l'uomo ha raccontato anche di "aver pagato le mance ai camerieri, mi ha detto di dar loro 400 euro, ma ho pagato Siae, complesso musicale, fiori e ovviamente la merce necessaria per preparare il pranzo". In tutto questo, il telefono dello sposo è spento da diverso tempo, i parenti che vivono in zona non sanno che risposta dare e quelli che vivono in Germania non sono rintracciabili.

Gli sposi denunciati ai carabinieri

La coppia è stata denunciata ai carabinieri, che adesso si stanno attivando per cercarli. Nel frattempo il ristoratore ha promesso di sentire un avvocato che lo possa aiutare a recuperare il credito.