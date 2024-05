video suggerito

Turista 29enne picchiato e derubato a Trastevere: ladri scappano con un Rolex da 30mila euro Stava passeggiando a Trastevere quando è stato aggredito da due ladri che gli hanno rubato l’orologio: si tratta di un Rolex da 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava sul Lungotevere Raffaello Sanzio, a Trastevere, a pochi passi da piazza Trilussa, nel cuore della capitale e al centro della movida romana, quando è stato aggredito. Il ragazzo, un turista ventinovenne arrivato a Roma dal Messico, stava passeggiando godendosi la vita notturna del quartiere quando è stato raggiunto e bloccato da due persone che lo hanno aggredito e derubato. I due ladri, poi, sono fuggiti con il bottino: un orologio Rolex da 30mila euro.

L'aggressione a Trastevere

Il ventinovenne è arrivato a Roma dal Messico, per godere delle bellezze della capitale. Dopo una giornata di tour della città, è andato a Trastevere, forse per vivere un po' della vita notturna della capitale. Ma è proprio lì che è stato aggredito e derubato.

I fatti sono avvenuti questa notte, poco prima delle ore due di mattina. Si trovava su Lungotevere Raffaello Sanzio quando due uomini italiani lo hanno accerchiato e hanno iniziato a picchiarlo. Poi sono fuggiti. Prima, però, hanno messo a segno il colpo: si sono fatti consegnare il prezioso orologio che aveva al polso, un Rolex dal valore di 30mila euro.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena fuggiti, è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del gruppo Trastevere che hanno subito aperto le indagini e si sono immediatamente messi alla ricerca dei due ladri. Oltre a loro sono arrivati gli operatori del personale di soccorso sanitario del 118. Il turista messicano è stato trasportato al vicino ospedale Fatebenefratelli per accertamenti dove è stato accolto in pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.