Finti cartelli turistici alla sede di Israele a Roma: una freccia indica "ambasciata del genocidio"

A cura di Beatrice Tominic

Il fino cartello che porta verso l'Ambasciata del Genocidio.

"Ambasciata del genocidio". È quanto si legge su alcuni cartelli turistici apparsi nella mattina di oggi, giovedì 2 maggio 2024, a Roma, non troppo distanti dalla sede diplomatica di Israele nella capitale, nel quadrante nord, intorno a Villa Borghese.

Uno dei cartelli turistici attaccati al muro.

I finti cartelli turistici con i colori della bandiera di Israele

I cartelli, che riproducono fedelmente quelli turistici sparsi nella capitale, con la freccia indirizzano i passanti all'ambasciata di Israele, in via Michele Mercati. A cambiare, soltanto il colore. Se i cartelli turistici reali sono contrassegnati dal colore di sfondo marrone, con scritte e disegni bianchi, stavolta i colori sono quelli della bandiera di Israele.

Il cartello sul cassonetto dell'immondizia.

Lo sfondo è bianco, mentre la freccia che indica la direzione è nera, così come la scritta della destinazione. Una linea sulla parte bassa del cartello e il simbolo che indica il luogo turistico, è celestino. Stavolta, però, anziché avere disegni di castelli o forchetta e coltello, per simboleggiare edifici medievali o ristoranti, tende o animali per indicare campeggi e zoo, una nuova icona.

In un quadrato celeste, il disegno è costituito da qualche linea stilizzata. Il tratto compone, nella parte bassa, alcuni palazzi e le bombe che cadono, nella parte alta.

I finti cartelli tappezzano la capitale

Alcuni si trovano incollati sui muri. Altri ancora, come si vede nelle foto in alto, sui cassonetti dell'immondizia. Altri ancora spuntano fra i manifesti, come quelli attaccati sopra a quelli pubblicitari fucsia o di quartiere, come nella foto in basso. Tutto in zona Parioli a pochi passi da Villa Borghese, il grande polmone verde della zona.

I cartelli turistici sopra ai manifesti a Parioli.