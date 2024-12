Scappa dal figlio che le chiede soldi e la minaccia. Le diceva: “Vengo a casa, ti do fuoco a tutto”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

"Da oggi per te inizia l'inferno, ti sgozzo come una capra". Queste le parole che il figlio ventiquattrenne ha rivolto alla madre, costringendola alla fuga dall'abitazione in cui viveva. "Farò il panico finché vivrete", le avrebbe detto chiedendole i soldi per comprare alcol e droga. La donna si è vista costretta a rifugiarsi in un bed&breakfast. È da lì che ha sporto denuncia nei confronti del figlio per maltrattamenti in famiglia. Ora il giovane è imputato con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione.

Estorce denaro alla madre e la minaccia: a processo

Le avrebbe chiesto denaro e l'avrebbe minacciata, facendola vivere in uno stato di paura. Insulti e vessazioni psicologiche, come riporta oggi l'edizione romana de il Messaggero, l'avrebbero costretta a fuggire dall'abitazione in cui viveva. Era proprio lui, infatti, l'autore dei maltrattamenti: ubriaco, le avrebbe chiesto in continuazione soldi per comprarsi alcol e droga. Gli episodi si sono fatti sempre più pesanti e la donna è stata costretta a trasferirsi in un b&b e a sporgere denuncia nei confronti del figlio che è stato rinviato a giudizio: ora dovrà essere giudicato con rito abbreviato.

Denuncia il figlio per maltrattamenti: cosa è successo

I primi episodi risalgono a più di un anno fa, quando il ragazzo, sottoposto agli arresti domiciliari, ha iniziato a tartassare la madre con le richieste di denaro, anche in piena notte, e le minacce. "Magari muori, mo che vengo a casa ti do fuoco a tutto", le diceva, spaventandola sempre di più fino a costringerla a scappare in un bed and breakfast lo scorso giugno.

"Chiamavo gli agenti un giorno no e l'altro sì", avrebbe dichiarato la donna, ricordando la vita in casa con il figlio. Quando non era in casa, le inviava dei messaggi in cui la insultava. Quando si trovavano in casa, invece, era arrivato a svegliarla in piena notte per offenderla e chiedere denaro. Nell'ultimo episodio, dopo una lite durante la quale il giovane ha spaccato la porta di casa, ha deciso di scappare ed è stata costretta a denunciarlo. Ora spetta al giudice