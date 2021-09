Santa Rosa a Viterbo: niente trasporto, ma la macchina montata illumina la notte Il trasporto della macchina di Santa Rosa a Viterbo per il secondo anno consecutivo non si farà, ma la torre Gloria è stata montata e rimarrà esposta in piazza del Plebiscito, illuminata di notte. Stasera l’accensione e domani la festa patronale. Il sindaco ha firmato un’ordinanza per le macherine all’aperto.

A cura di Alessia Rabbai

Foto del sindaco di Bagnoregio Luca Profili

La macchina di Santa Rosa è esposta in piazza del Plebiscito. ‘Gloria' è stata montata ed è ammirabile in tutto il suo splendore, nonostante anche quest'anno, il secondo consecutivo, non ci sarà il trasporto, annullato per l'emergenza sanitaria. La tradizionale ricorrenza che ogni anno attira migliaia di visitatori non solo dall'hinterland ma anche da diverse parti del mondo, è domani, sabato 4 settembre, giornata in cui Viterbo festeggia la Santa Patrona alla quale i cittadini sono molto devoti. Il montaggio della macchina, che resterà esposta e visibile ai cittadini è iniziato lo scorso 30 agosto verrà accesa stasera. Resterà illuminata sabato e domenica dalle ore 21 alle 24. Per l'occasione il sindaco di Viterbo Giovanni Arena oggi pomeriggio ha firmato un'apposita ordinanza che prevede che per visitarla sarà obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. "L’accensione della Macchina di Santa Rosa drappresenta un momento particolarmente atteso dai viterbesi, un appuntamento che potrebbe favorire la concentrazione di molte persone, così come potrebbe verificarsi un notevole afflusso di cittadini anche nei successivi due giorni festivi – si legge nella nota – Si potrebbero creare, anche all’aperto, situazioni di mancato rispetto del necessario distanziamento interpersonale. Ho ritenuto pertanto opportuno e necessario emanare questa ordinanza”.

I messaggi a Santa Rosa

Ad ammirarla tantissimi cittadini, personaggi dello spettacolo e della politica. Orgoglioso il sindaco Arena su Facebook ha postato la foto della statua della giovane Santa che capeggia in vetta alla torre. "Rosa da Viterbo, la nostra amata Santa". "Ancora una volta diversa, ma pur sempre Santa Rosa – scrive su Facebook il sindaco di Bagnoregio Luca Profili – Un pensiero a mia nonna, un augurio a tutti i cittadini viterbesi."