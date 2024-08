Sandra Martinez: “l’imperatrice” con la passione per i salotti romani, dovrà pagare 600 multe per la Ztl

video suggerito

Aveva accumulato 600 multe per passaggi per la Ztl senza tagliando di autorizzazione, viaggiando a bordo di una Bentley Continental cabrio e di una Ferrari, ma per individuarla gli agenti della Polizia Locale ci hanno settimane. Il mistero di chi fosse al volante dell'auto di lusso nera è stato svelato lo scorso venerdì quando gli agenti del reparto Motociclisti del I Gruppo Centro dei caschi bianchi hanno visto finalmente ripagare i loro sforzi negli appostamenti organizzati nel varco utilizzato più spesso dall'auto a Trastevere.

Svelata così l'identità della conducente della Bentley: si tratta di Sandra Martinez, 49 anni, origine tedesca e una passione per il lusso, i salotti e la compagnia dei vip. La donna da quanto si apprende era appena tornata da una vacanza in un resort di lusso sul Mar Rosso quando si è vista notificare i verbali delle 600 multe. Martinez, che da qualche anno si è trasferita a Roma, ama farsi chiamare "Principessa Sandra", dopo aver registrato in Libano nel febbraio di quest'anno il Casato di Glodeni di cui si dichiara imperatrice.

Una vicenda abbastanza incredibile con al centro un personaggio che lo è altrettanto. Martinez dopo aver studiato a Oxford si è trasferita a Dubai dove ha la residenza. Sulla Bentley era montata una targa tedesca, associata però a un autocarro in Germania. sulla Ferrari invece c'era una targa austriaca da esportazione, che è risultata essere ritirata. Ora "sua altezza" rischia anche di essere accusata di falso e truffa aggravata, perché non basta certo il titolo nobiliare o la passione per le frequentazioni importanti per girare con targhe irregolari e per circolare per Roma come si vuole.