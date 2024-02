San Felice Circeo: tre mega yacht in fiamme nel porto Le fiamme si sono propagate da un’imbarcazione di venti metri per poi coinvolgere gli yacht adiacenti. Una delle navi ha rotto gli ormeggi complicando le operazioni di spegnimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tre yacht hanno preso fuoco questa sera nel porto turistico di San Felice Circeo in provincia di Latina. Le imbarcazioni erano ormeggiate al molo uno, quello preposto per le barche più grandi. L'incendio si è propagato da un'imbarcazione di venti metri, per poi coinvolgere i due natanti adiacenti.

Gli ormeggi di una delle imbarcazioni si sono rotti e ora i mezzi di soccorso stanno faticando a terminare le operazioni di spegnimento. Mobilitato il personale dei vigili del fuoco e della guardia costiera. Sulle banchine la polizia locale e i carabinieri. La sindaca Monia Di Cosimo sta seguendo le operazioni di spegnimento in prima persona, e ha comunicato che "la situazione non è ancora in sicurezza". Ancora da chiarire le cause per le quali è scoppiato l'incendio.