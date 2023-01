Sale sulla terrazza per sistemare l’antenna: 63enne cade per sette piani e muore Dramma in zona Ostiense a Roma, dove un 63enne è morto dopo essere precipitato per sette piani. Era salito sulla terrazza per sistemare un’antenna.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto mentre stava sistemando l'antenna della televisione della sua abitazione in un palazzo in via Costantino, in zona Ostiense a Roma. I drammatici fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 gennaio, nel quadrante Sud della Capitale. Da quanto si apprende la vittima è un uomo di sessantatré anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese erano circa le 16.30 e l'uomo era salito sulla terrazza condominiale del palazzo nella quale abitava, per sistemare l'antenna della televisione, in quanto non si vedeva bene.

Ha perso l'equilibrio ed è caduto, facendo un volo di ben sette piani. L'impatto al suolo non gli ha purtroppo lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivata l'ambulanza. I paramedici non hanno potuto fare nulla però per salvargli la vita. Il decesso infatti è sopraggiunto sul colpo. Presenti per i rilievi di rito gli agenti del Commissariato Colombo, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, in attesa che vengano celebrati i funerali.

Oggi tre morti sulla strada a Roma

Oggi sono morte tre persone a Roma, vittime di incidenti stradali, due dei quali malori alla guida. Stamattina intorno alle ore 9 un quarantacinquenne si è sentito male, ha perso il controllo della macchina ed è deceduto su via Trionfale. Intorno alle 13 è invece morto un 46enne, anch'egli colto da un malore mentre era alla guida in via Silone e finito contro un pilone. In uno scontro tra la sua moto e un'auto condotta da una ventottenne sulla via Ostiense è invece morto il trentunenne Emmanuel Edagha, figlio del pastore della chiesa apostolica africana a Roma.