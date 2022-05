Sagra delle fragole a Nemi 5 giugno: info su cosa fare e come arrivare Nemi il 5 giugno si anima con la Sagra delle fragole, che verranno distrubuite gratis. Ecco il programma dell’evento e le informazioni su come arrivare a Nemi in auto o con i mezzi.

A cura di Alessia Rabbai

Foto Facebook Parco dei Castelli Romani

La Sagra delle fragole a Nemi torna ad animare i Castelli Romani, dopo due anni di restrizioni dovute al Covid-19. L'appuntamento per gli amanti della frutta è in programma per domenica 5 giugno. A rilanciare l'evento l'amministrazione comunale, che verrà organizzato insime e alla tradizionale Mostra di Fiori, giunta quest'anno all'89esima edizione. Protagoniste indiscusse della festa sono le fragole, frutto molto amato, da gustare da solo o per arricchire preparazioni dolci, che saranno distribuite gratis durante l'evento.

Per le strade del borgo sul lago, conosciuto anche come il ‘paese delle fragole e dei fiori' sfileranno i carri accompagnati dalle ‘fragolare' donne del posto che indosseranno il costume tradizionale. Tra i prodotti tipici da gustare il visitatore troverà le fragole in diverse versioni: dal semplice frutto, a marmellate e liquori. L'edizione di quest'anno inoltre vedrà anche il conferimento da parte della amministrazione comunale della cittadinanza onoraria al divulgatore scientifico Piero Angela.

Cosa fare alla Sagra delle fragole a Nemi: il programma

La Sagra delle fragole vede un programma ricco di appuntamenti per la giornata. Alle ore 10 verrà celebrata la Santa Messa presso il Santuario del Santissimo Crocifisso. Alle ore 11 verrà inaugurata la Mostra dei Fiori e dell’arte lungo il centro storico. Alle 11.30 partirà la sfilata delle fragolare da piazza Umberto. Alle 13 il sindaco di Nemi Alberto Bertucci e delle autorità presenti faranno un saluto istituzionale. Si riparte dalle ore 16, con la sfilata delle fragolare accompagnate dal gruppo folcloristico Terra Nemorense. Alle 19 verranno distribuite fragole gratis a tutti. La serata continua alle 21 con lo spettacolo di musica e cabaret.

Come arrivare a Nemi per la sagra delle fragole 2022

Nemi da Roma dista circa 20 minuti, si può raggiungere in auto dal Raccordo Anulare: uscire su via Appia e all'altezza dell'aereoporto di Ciampino proseguire per la via dei Laghi fino a Nemi (tempo di percorrenza 20 minuti), oppure sempre dal Gra uscire su via Appia e prosegiure fino a Genzano di Roma, per poi continuare su via Nemorense fino a Nemi (tempo di percorrenza 30 min). Con i mezzi dalla stazione Metro A Anagnina si può prendere un bus Cotral per Genzano, fino al Bivio Genzano-Nemi e poi prendere la coincidenza per Nemi o la navetta intercomunale Genzano-Nemi. Con il treno da Roma Termini c'è la linea Roma-Albano e, da Albano, il bus Cotral per Nemi.