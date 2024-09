video suggerito

Ruba un’auto e trascina un uomo per diversi metri attaccato al cofano: arrestato 22enne Rapina e tentato omicidio, entrambi aggravati dalla recidiva sono i reati contestati ad un 22enne che è stato arrestato e portato in carcere. Ha rubato un’auto a Prati, investendo il custode dell’autorimessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Ha rubato un'auto parcheggiata in un'autorimessa in viale Angelico a Roma e ha investito il custode, per poi scappare. Gli agenti della polizia di Stato insieme ai carabinieri hanno rintracciato il ladro d'automobili e l'hanno arrestato per i reati di rapina e tentato omicidio, entrambi aggravati dalla recidiva. Si tratta di un ventiduenne, che è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione della Magistratura. L'episodio è accaduto durante la settimana di Ferragosto, nel quartiere Prati. I poliziotti hanno così dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere, come deciso dal giudice delle indagini prelimiari del Tribunale Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito al momento in cui sono accaduti i fatti era poco prima di mezzanotte, l'uomo si è intrufolato nell'autorimessa ed è riuscito ad entrare in un'auto, una Yaris Toyota, che aveva preso di mira. È poi uscito travolgendo il garagista, che si era avvicinato convinto che alla guida ci fosse il proprietario. Lo ha trascinato per alcuni metri, mentre lui era dietro al cofano. Una manovra pericolosa che sarebbe potuta finire in tragedia. Il malvivente è poi scappato, urtando una colonna e facendo perdere le proprie tracce. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato Prati. I poliziotti hanno ascoltato il garagista, acquisito le immagini immortalate dalle telecamere e hanno dato il via alle indagini, coordinate dalla Procura.

Grazie alle registrazioni elaborate dagli specialisti della polizia scientifica i polziotti insieme ai carabinieri della stazione di Mentana sono riusciti a risalire all'autore della rapina: si tratta di un uomo di ventidue anni. Agenti e militari hanno ritrovato l'auto rubata a Fonte Nuova, dentro c'erano alcuni abiti indossati durante la rapina.