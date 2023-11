Rompe il vetro di una finestra e ferisce la compagna: arrestato Tragedia sfiorata alle porte di Roma, dove un 48enne ha ferito la compagna con il vetro di una finestra rotta, facendola finire in ospedale. I carabinieri lo hanno arrestato e portato in carcere.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Nel bel mezzo di una lite con la compagna ha infranto inavvertitamente il vetro di una finestra e ha utilizzato un frammento per ferirla ad un braccio e l'ha fatta finire in ospedale. I carabinieri della stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza e portato in carcere un uomo di quarantotto anni originario della Nigeria, che deve rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Vittima una quarantaquattrenne connazionale, finita in una spirale di violenze.

I fatti risalgono alla notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 novembre e si sono verificati nel territorio della provincia Sud di Roma. Secondo quanto ricostruito finora dai militari, che indagano sull'accaduto i due erano in casa quando è nata una discussione per motivi banali che è sfociata in un'aggressione. L'uomo l'avrebbe insultata per poi ferirla con un vetro della finestra, che aveva rotto inavvertitamente. Afferrandolo, l'ha colpita al braccio destro, provocandole delle lesioni. La donna è riuscita a scappare e a mettersi al sicuro, rivolgendosi in caserma. Ha raccontato di essere stata aggredita, i carabinieri hanno raccolto le informazioni necessarie e inviato un'informativa in Procura.

I militari l'hanno soccorsa e chiesto l'intervento di un'ambulanza per la ferita da taglio sul braccio. Il personale sanitario l'ha trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Anzio. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. I carabinieri hanno raggiunto l'abitazione dove la coppia vive e hanno trovato l'uomo. Bloccato e identificato, lo hanno arrestato e portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.