Roma sul podio della classifica delle destinazioni più gettonate per Capodanno 2024 Lo studio è stato realizzato da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d'Europa. Roma è terza, sul podio dietro a due località sciistiche della Lombardia: Livigno e Bormio.

Roma sul podio della classifica delle 30 destinazioni più gettonate dagli italiani per il Capodanno 2024. Lo studio è stato realizzato da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d'Europa. Roma è terza, sul podio dietro a due località sciistiche della Lombardia: Livigno e Bormio. Roccaraso in Abruzzo e Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige chiudono la top cinque.

Per Assoturismo l'ultimo weekend dell'anno ha fatto segnare il tutto esauriito, con l'89 per cento delle stanze già riservate per il 30 e 31 dicembre. Assoturismo conferma che a far segnare il maggiore aumento di prenotazione sono le località di montagna, soprattutto quelle delle Alpi, con tassi di prenotazione che arrivano addirittura al 94 per cento. Alti i valori delle località dei laghi, dove il tasso di prenotazione è al 91 per cento, e nelle località balneari. Le città d'arte si fermano all'87 per cento, ma sarà boom di arrivi a Roma, che ha fatto segnare un anno record per quanto riguarda gli arrivi turistici. Nelle città d'arte, inoltre, molti visitatori arriveranno dall'estero.

Sul 2023 anno record per il turismo a Roma, l'assessore capitolino Alessandro Onorato ha dichiarato a Fanpage.it: "Roma è arrivata a segnare il record degli arrivi turistici, ma non per caso. Il flusso turistico non è merito mio né di Gualtieri, ma è merito del nostro patrimonio archeologico, monumentale, architettonico. Ma tutto il resto ce lo siamo andati a guadagnare nelle fiere internazionali, con i grandi eventi, riportando qui il Giro d'Italia, il Giro d'Italia, i Mondiali di skate, solo per fare qualche esempio. Tutto questo unito al cinema, ma facendo i conti con il periodo storico in cui viviamo.

La classifica delle mete più gettonate per Capodanno 2024

Qua la classifica completa.

Livigno Bormio Roma Roccaraso Madonna di Campiglio Ponte di Legno Bergamo Firenze Milano Trento Courmayeur Abetone Verona Aprica Arezzo Merano Asiago Aosta Cortina d'Ampezzo Ovindoli