Roma, stop ai tram per i lavori di trasformazione del deposito di Porta Maggiore: i bus sostitutivi I lavori per la riqualificazione del deposito dei tram di Porta Maggiore a Roma cominceranno il 1 luglio e si concluderanno il 2 dicembre 2024. Alcune linee di tram si fermeranno completamente e saranno sostituite da bus navetta.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Cominceranno l'1 luglio 2024 i lavori di riqualificazione e trasformazione del deposito di Porta Maggiore, l'unico deposito per i tram di Roma. E per questo alcune linee tranviarie della Capitale si fermeranno del tutto per diversi mesi e saranno sostituite da bus navetta, come si legge sul sito di Atac. Altre linee, invece, resteranno regolari. I lavori dovrebbero essere terminati, almeno questo è l'obiettivo del Campidoglio, entro l'inizio del Giubileo.

Sul sito di Atac è stato pubblicato il cronoprogramma dei lavori che, come detto, riguardano l'adeguamento del deposito di Porta Maggiore, che dovrà essere rinnovato per ospitare i nuovi tram da 33 metri. I lavori cominceranno il 1 luglio e si concluderanno il 2 dicembre 2024, quando il servizio tram tornerà regolare. Nel periodo dei cantieri, alcune linee saranno supportate da servizi sostitutivi di bus. È prevista la sostituzione integrale delle linee tram con bus navetta a partire dalla seconda metà di settembre e fino ai primi giorni di novembre.

Il programma delle chiusure dei tram a Roma dal 1 luglio al 2 dicembre

Questo il programma delle chiusure delle linee tranviarie a Roma fino a dicembre 2024.

Dal 1 luglio al 4 agosto:

Linea 2: sostituita integralmente da bus

Linea 3: sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia

Linea 5: regolare

Linea 8: sostituita integralmente da bus

Linea 14: regolare

Linea 19: sostituita da bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento

Dal 5 agosto al 15 settembre:

Linea 2: regolare

Linea 3: attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia

Linea 5: sostituita integralmente da bus

Linea 8: sostituita integralmente da bus

Linea 14: regolare

Linea 19: attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia

Dal 16 settembre al 3 novembre:

L'intera linea di tram è sostituita da bus

Dal 4 novembre al 1 dicembre:

Linea 2: sostituita integralmente da bus

Linea 3: attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia

Linea 5: sostituita integralmente da bus

Linea 8: sostituita integralmente da bus

Linea 14: regolare

Linea 19: attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia