Roma, sequestrata discoteca in centro: ci ballavano 340 persone, il massimo era 25 Sigilli al noto locale di piazza Barberini. Multati per 3mila euro anche due ragazzi che urinavano sulle auto in sosta davanti a tutti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sequestrata in via preventiva la discoteca Notorius, in piazza Barberini, al centro di Roma. All'interno vi ballavano 340 persone, ma il massimo della capienza era di 25 dopo le normative anti-Covid. Gli agenti della polizia di Stato del I distretto Trevi Campo Marzio, insieme ad un equipaggio del XV Distretto “Aurelio”, ad uno del Commissariato di Polizia di Stato “Flaminio” e a un equipaggio della Sezione Volanti, ieri sera, nel corso di una serie di controlli alla movida e anti Covid, hanno denunciato il titolare e disposto il sequestro preventivo del locale. Inoltre, secondo le forze dell'ordine, l'unica uscita di emergenza non era segnalata.

Multa da 3mila euro a due ragazzi che urinavano sulle auto

Non solo. All'uscita della discoteca i poliziotti hanno multato due ragazzi per 3mila euro perché stavano urinando sulla portiera di un'auto in sosta, davanti alle numerose persone presenti. Le verifiche delle forze dell'ordine sono proseguite anche con altri controlli, condotti per garantire il rispetto delle norme anti-contagio per il Coronavirus, ma anche per evitare fenomeni di malamovida e il consumo di alcol e stupefacenti.

Multato night club, dipendente senza green pass

In un altro caso, ad esempio, è stato multato un altro locale notturno dove un dipendente è stato trovato senza green pass. Nel corso del servizio è stato controllato il night club e l'amministratore è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa volta ad evitare la diffusione del Covid, perché si avvaleva della collaborazione di una dipendente priva di Green pass. Durante il servizio sono stati complessivamente controllati 16 veicoli e 57 persone.