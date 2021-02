in foto: (Repertorio)

Momenti di concitazione, e paura, a bordo di un autobus dell'Atac a Torre Maura, a Roma, quando una ragazza di 24 anni si è scagliata contro un altro passeggero che le aveva chiesto di indossare la mascherina. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, la giovane sarebbe salita sul mezzo pubblico senza vestire il dispositivo di protezione individuale, obbligatorio in ogni spazio pubblico all'aperto e al chiuso, scatenando le ire dell'altro viaggiatore.

Chiede ad una passeggera di indossare la mascherina, aggredito

Tutto è successo intorno alle 11.45 della mattinata di oggi, lunedì 8 febbraio, quando la ragazza ha reagito male all'invito di un altro giovane lanciandogli il cellulare sulla testa. A quel punto, dunque, i due hanno dato il via ad una zuffa terminata in poco tempo dagli altri passeggeri che li hanno divisi. Qualcuno, poi, ha allertato le forze dell'ordine, arrivate in pochi minuti all'altezza di via Casilina. Riportata la tranquillità, i poliziotti hanno denunciato la ragazza di 24 anni per interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate. Il giovane, invece, è stato soccorso e medicato sul poso dagli operatori sanitari del 118. Dopo il trasferimento al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.

