Un ragazzo di 29 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un convoglio della Metro B di Roma alla fermata Termini, direzione Laurentina. Stando a quanto si apprende, sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei carabinieri del Nucelo Scalo Termini. Ad assisterli nel tentativo di salvataggio ci sono i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto

Sembra non ci siano dubbi sulla volontarietà del gesto: il 29enne, un italiano residente a Roma, si è gettato proprio mentre stava arrivando il treno e le telecamere di sorveglianza della stazione hanno ripreso tutta la scena. Il ragazzo, secondo quanto scrive l'agenzia Agi, starebbe rispondendo alle sollecitazioni dei sanitari del 118 che stanno cercando di salvargli la vita.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.