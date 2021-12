Roma, positivo al coronavirus passeggia nel parco: denunciato per delitti contro la salute pubblica L’uomo era già sottoposto ad obbligo di forma in caserma, per questo è stato riconosciuto dai carabinieri mentre passeggiava per Roma.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo positivo al coronavirus è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava tranquillamente a Roma, in via Pineta Sacchetti. Si tratta di un 41enne romano già conosciuto alle forze dell'ordine, che per questo lo hanno notato mentre andava in giro per il quartiere. L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma in caserma, e i militari erano a conoscenza del fatto che fosse positivo: quando lo hanno fermato, terminati gli accertamenti, lo hanno mandato a casa e denunciato per delitti contro la salute pubblica.

Quello avvenuto a Roma non è il primo caso di persona positiva al coronavirus che viene trovata a passeggiare e uscire come se niente fosse. Solo la scorsa settimana, a Latina, una ragazza positiva al coronavirus ha violato diverse volte la quarantena, sempre per andare in discoteca. Beccata di nuovo nell'ambito dei controlli delle forze dell'ordine nei locali, è stata denunciata, multata e mandata a casa. Qualche giorno prima, ad Anzio, un'altra coppia è stata denunciata e multata perché sorpresa a passeggiare in strada.

E intanto aumentano i casi di positivi nel Lazio. Solo oggi si sono registrati 2.497 contagi, e da domani entreranno in vigore nuove restrizioni, come l'obbligo di mascherine all'aperto. E si corre con le terze dosi: al momento sono state superate le 1,6 milioni di dosi booster, per un totale di 10 milioni e 600mila somministrazioni nel Lazio. Su otto persone decedute nelle ultime 24 ore, inoltre, sette non erano vaccinate. Le somministrazioni del vaccino continueranno anche a Natale e Santo Stefano, in modo da non interrompere la campagna vaccinale e arrestare l'ondata crescente di contagi.