Positiva al coronavirus viola più volte la quarantena per andare in discoteca: contagiate 3 persone La ragazza è stata sorpresa in discoteca durante un controllo per verificare l’obbligo di Super Green Pass nelle discoteche. Positiva al covid, aveva violato la quarantena in modo consapevole.

Una ragazza è andata in discoteca nonostante fosse positiva al coronavirus. È successo a Latina nel fine settimana, in una discoteca del capoluogo pontino. A quanto si apprende, la ragazza è stata sorpresa nel locale dai carabinieri dei Nas nell'ambito dei controlli che sono stati nel weekend su scala nazionale per la verifica dell'obbligo del Green Pass nelle discoteche e nei locali. Sottoposta immediatamente ad accertamenti, è emerso che la giovane aveva violato l'isolamento fiduciario più di una volta per andare in discoteca: in una di queste occasioni ha contagiato tre persone. La ragazza è stata denunciata, multata e rimandata immediatamente a casa in quarantena, dove dovrà rimanere fino a quando non sarà negativa al coronavirus.

Coppia positiva al coronavirus passeggia per Anzio: denunciati

Non è la prima volta che una persona positiva al coronavirus viene sorpresa fuori la propria abitazione. Sempre nel fine settimana, ad Anzio, una coppia positiva al coronavirus è stata sorpresa a camminare per le strade di Anzio.Quando i carabinieri li hanno avvicinati per un controllo, sono rimasti di stucco vedendo che dagli accertamenti è emersa la loro positività al coronavirus e l'obbligo di quarantena. Anche loro, come la ragazza della discoteca, sono stati spediti immediatamente a casa e denunciati. Sono accusati di aver causato "una ‘condizione di rischio per la salute e l'incolumità pubblica'. Le forze dell'ordine hanno inoltre deciso di sottoporli a un monitoraggio costante, in modo da controllare che una cosa del genere non si verifichi un'altra volta. La coppia ha anche ricevuto una multa salata.