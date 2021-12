Roma, no vax inviano busta con minacce di morte e una polvere sospetta al ministro Patuanelli La busta è stata consegnata oggi alla segreteria del ministero delle Politiche agricole a Roma, in via XX Settembre. I messaggi all’interno riconducibili a istanze no vax.

A cura di Natascia Grbic

Una busta con all'interno frasi di minacce e una polvere bianca è stata inviata al ministro Stefano Patuanelli, capodelegazione del M5s al Governo. La missiva, aperta dai dipendenti, è stata poi consegnata ai carabinieri e ai vigili del fuoco presenti sul posto. Il suo contenuto sarà analizzato dai Ris nelle prossime ore, al fine di verificare se la sostanza all'interno sia tossica o meno. Nella busta c'erano scritte minacce di morte indirizzato al ministro. Nessuna esplosione, come invece circolato inizialmente: nessuna persona è rimasta ferita dopo aver aperto la busta. "Si smentisce la notizia dell’esplosione di una busta al ministero delle politiche agricole. Non c’è pertanto alcun ferito", la nota diffusa dal MIPAAF – È arrivata tuttavia una busta indirizzata al ministro Patuanelli contenente minacce di morte, con messaggi riconducibili nei contenuti a istanze no-vax, e una sostanza non identificata che prevede una analisi dei vigili del fuoco".