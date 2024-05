Roma, la sabbia del Sahara peggiora la qualità dell’aria: le raccomandazioni del comune per la salute

video suggerito

A cura di Redazione Roma

A Roma piove sabbia. Arriva dal Sahara con il vento che spinge la perturbazione che sta attraversando la penisola. Un fenomeno non inusuale, ma che potrebbe verificarsi sempre più spesso nel prossimo futuro a causa dei cambiamenti climatici che variano la circolazione dell'aria sul Mediterraneo. E la presenza di sabbia nell'aria ne peggiora la qualità, facendo correre al riparo il comune che ha emesso un'ordinanza contenente le raccomandazioni per i soggetti più fragili: anziani, bambini, cittadini che soffrono di malattie cardiocircolatorie che sono invitati ad esempio a limitare le attività all'aria aperta.

"In considerazione delle previsioni modellistiche fornite in data odierna dall'A.R.P.A. Lazio evidenziano, per la qualità dell'aria sull'area di Roma, una condizione priva di criticità relativa al contributo emissivo derivante da fonti antropiche per i prossimi giorni e la presenza di un contributo di materiale particolato di origine naturale connesso a un intenso fenomeno di trasporto di polveri desertiche che sta interessando il territorio della città di Roma", si legge in una nota.

Sono diverse le centraline in cui il 19 maggio si è superato il livello di PM10. Le stazioni di Preneste, M. Grecia, Cinecittà, Guido, Cavaliere, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, hanno fatto registrare valori giornalieri sopra la media, portando così ai primi provvedimenti per la tutela della salute dei cittadini.

Per la giornata di oggi sono previste nuove precipitazioni su Roma, con un'allerta meteo di colore giallo valida.