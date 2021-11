Roma, la camera ardente di Giampiero Galeazzi lunedì in Campidoglio nella sala della Protomoteca La camera ardente del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, morto ieri all’età di 75 anni, sarà allestita lunedì 15 novembre in Campidoglio a Roma.

A cura di Enrico Tata

La camera ardente del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, morto ieri all'età di 75 anni, sarà allestita lunedì 15 novembre in Campidoglio nella sala della Protomoteca a partire dalle ore 11.30. "Sarà per noi un onore ospitare l’ultimo saluto a un grande sportivo e appassionato giornalista che ci ha regalato emozioni uniche. La famiglia, gli amici e i romani potranno rendergli omaggio fino alle ore 18.0o", ha annunciato l'assessore ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Il mondo dello sport e della televisione sono a lutto per la morte del popolare giornalista, malato da tempo di diabete. Memorabili le sue telecronache del tennis, della canoa e del canottaggio, con l'urlo famoso per la vittoria dell'oro nel K2 di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi alle Olimpiadi di Sidney 2000.

Domani ‘Bisteccone' verrà ricordato a Domenica In condotta dalla sua amica Mara Venier in onda dalle ore 14 su Rai1 e in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Ci sarà un ampio spazio, fa sapere la Rai, "dedicato alla scomparsa di Gian Piero Galeazzi, indimenticabile giornalista e commentatore sportivo della Rai e compagno di Mara Venier in tante edizioni di "Domenica In"".