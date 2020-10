Un incendio è divampato sul tetto di un palazzo in via Carlo Linneo, al civico 4, quartiere Pinciano a Roma, a pochi passi da villa Borghese. I vigili del fuoco del comando provinciale di Roma sono intervenuti sul posto intorno alle 17,30 di oggi, sabato 10 agosto. Numerose sono state le chiamate arrivate alla sala operativa dei pompieri, perché il fumo nero e denso è stato visibile molti minuti in tutto il quartiere. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito. In tarda serata l'incendio è stato spento e l'abitazione coinvolta è stata messa in sicurezza. Una parte del tetto del palazzo è stata danneggiata dal rogo.

A Tivoli un uomo dà fuoco a sterpaglie e provoca rogo: denunciato dai carabinieri

Un uomo di 61 anni ha dato fuoco ad alcune sterpaglia sul suo terreno in strada Pomata, Tivoli, ma le fiamme sono ben presto arrivate fino al terreno di proprietà comunale e per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero della Regione Lazio. I carabinieri della stazione di Tivoli hanno denunciato l'uomo per incendio colposto.

Incendiate due automobili a Fabrica di Roma

A Fabrica di Roma, riporta l'edizione locale del Messaggero, sono state date alle fiamme in via Porta Vecchia due automobili parcheggiate a poca distanza l'una dall'altra. Entrambe le macchine sono state completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana. I poliziotti non sono sicuri che si sia trattato di un atto doloso. Ad innescare l'incendio potrebbe essere stato, infatti, un corto circuito.