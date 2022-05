Roma – Feyenoord, rientrano dai festeggiamenti ma vengono aggrediti: feriti tre tifosi giallorossi Molte persone stanotte si sono riversate in strada per la vittoria della Roma in Conference League: finiti i festeggiamenti, però, tre ragazzi sono stati aggrediti mentre rientravano a casa.

A cura di Beatrice Tominic

Uno scatto dei festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League.

Erano usciti per festeggiare la vittoria della loro squadra del cuore, la Roma, che mancava dalle finali europee da più di trenta anni: mentre stavano tornando a casa, però, tre tifosi giallorossi sono stati aggrediti da alcune persone che li hanno picchiati e feriti con un coltello.

Si tratta di due episodi distinti avvenuti nella notte fra ieri, mercoledì 25 maggio e oggi, giovedì 26. I tifosi, uno dei quali facilmente riconoscibile grazie all'abbigliamento dei colori della Roma che indossava, sono stati assaliti da due gruppi di sconosciuti e sono rimasti feriti. Entrambi i fatti sono avvenuti passata la mezzanotte e tutti e tre i tifosi feriti sono stati soccorsi dall'ospedale romano Santo Spirito.

Ragazzo ferito da un taglio, 30 giorni di prognosi

Il primo episodio è avvenuto in viale del Vignola, a poco più di un chilometro dallo stadio Olimpico, dove un ragazzo è stato avvicinato da alcune persone, due o tre, con volto in parte mascherato al termine dei festeggiamenti per l'esito della partita. Come ha riferito il ragazzo, il gruppo lo avrebbe aggredito senza motivo, provocandogli diverse ferite fra cui un taglio al gluteo: il giovane ha immediatamente allertato i soccorsi ed è stato curato all'ospedale Santo Spirito. I medici che lo hanno soccorso hanno giudicato le ferite riportate, il taglio inferto al gluteo e numerose contusioni, guaribili in 30 giorni.

Leggi anche Finale Conference, i tifosi della Roma si riscaldano e cantano a Tirana

La seconda aggressione a due ragazzi

Le vittime della seconda aggressione sono due ragazzi: anche loro stavano rientrando dopo i festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League. I due si trovavano in piazzale delle Belle Arti quando sono stati avvicinati da un gruppo composto da 5 o 6 persone con il volto coperto che li hanno aggrediti: uno è stato colpito con un coltello fra la gamba e il gluteo ed ha riportato un taglio, mentre l'altro diverse contusioni. La prognosi per entrambi i ragazzi è stata fissata a 10 giorni.