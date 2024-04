Roma, parla la calciatrice Alice Ferrazza aggredita in campo: “Un pugno in pieno volto da un uomo” Alice Ferrazza, capitana della Trastevere Calcio, ha ricevuto un pugno in volto da un uomo al termine di una partita contro la Vis Mediterranea. La calciatrice ha sporto denuncia e in questa intervista racconta il brutto episodio di cui è stata protagonista suo malgrado. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

"Vorrei almeno delle scuse da parte di questa persona, stiamo parlando di un uomo di oltre 70 anni che ha dato un pugno in faccia ad una ragazza di 33". Alice Ferrazza, capitana della Trastevere Calcio, si rivolge direttamente all'uomo che domenica l'ha aggredita sferrandole un pugno in pieno volto. L'episodio è avvenuto al termine di una partita di Serie C tra la Trastevere Calcio e la Vis Mediterranea e l'aggressore sembrerebbe provenire dalla panchina di quest'ultimi anche se non sarebbe un loro tesserato. Alice ha sporto denuncia e oggi chiede almeno delle scuse da parte del suo aggressore.

La partita tra Trastevere Calcio e Vis Mediterranea

"Gli animi tra noi giocatrici si erano scaldati dopo il fischio finale – racconta Alice – e l'arbitro aveva espulso quattro giocatrici. Ad un certo punto però in campo sono arrivate altre persone tra cui quest'uomo che ha iniziato ad insultare e fare gesti volgari". Alice si sarebbe rivolta a lui dicendogli "E se facessero questi gesti a tua figlia?". La sua reazione? Un pugno in faccia. "Mi ha colpito sotto il mento – spiega la giocatrice – non me lo aspettavo assolutamente perciò sono caduta a terra e sono stata subito soccorsa".

Le reazioni all'aggressione

Sono tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati ad Alice in questi giorni da tutto il mondo dello sport. "Non mi aspettavo tutto questo affetto, ovviamente mi ha fatto molto piacere e mi ha aiutato". Dal Campidoglio è arrivato anche un invito. "Ho chiamato Alice Ferrazza, la capitana del Trastevere calcio presa a pugni da un uomo durante la partita con la Vis Mediterranea. "Alice mi ha raccontato la vicenda da cui spero si riprenda fisicamente e psicologicamente al più presto – ha affermato l'assessore Alessandro Onorato di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda – Come amministrazione le siamo vicini e anzi ci auguriamo, cosa che le ho già detto al telefono, di averla al più presto in Campidoglio".