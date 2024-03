Roma Est: hamburger gratis per un anno per i primi cento clienti, code dal mattino per la promozione In tantissimi in fila dalla mattina presto per l’offerta di una catena romana di hamburger che ha deciso di inaugurare così un nuovo locale al Centro Commerciale Roma Est. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Ennesima ressa per un panino a Roma in occasione dell'inaugurazione di un nuovo locale. Siamo al Centro Commerciale Roma Est di Lunghezza, dove è stato inaugurato un ristorante del marchio Cucchi Burger.

I primi cento avventori non solo hanno mangiato oggi un hamburger gratis, ma lo potranno mangiare per un anno. Questa l'offerta del locale. Per i successivi duecento clienti hamburger gratis per un mese, per tutti gli altri un hamburger gratis solo per oggi.

Questa l'offerta del locale, che ha rilanciato quella che ormai è una consuetudine, con lunghe file e inaugurazioni che diventano eventi che bloccano intere strade, e hanno a volte largo eco sui social network. Quello di oggi è l'ottavo fast food di Cucchi Burgers a Roma, il primo in un centro commerciale. Quella dei Cucchi è un'azienda familiare, nata come macelleria nel 1967 in via Collatina, alla periferia di Roma, si è riconvertita grazie allo spirito imprenditoriale delle nuove generazioni, in un ristorante e poi in un marchio in franchising

I primi clienti si sono messi in fila all'apertura del centro commerciali, altri invece si sono aggregati strada facendo. Quando era mezzogiorno e mezzo i primi cento clienti già avevano avuto il loro panino e il loro premio. Tanti i giovani e i giovanissimi in fila, che potranno avere il loro "hamburger classic" in omaggio per dodici mesi.

L'ultima ressa per dei panini solo qualche settimana fa, ma questa volta in zona Ostiense, quando il noto Youtuber Cicciogamer89 ha aperto una nuova paninoteca con il suo marchio, e ha dato appuntamento ai fan per distribuire gratis 450 hamburger.