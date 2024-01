Apre la paninoteca di Cicciogamer su via Ostiense: hamburger gratis, centinaia in fila dalla mattina Caos e una lunga fila dalla mattina per l’apertura della nuova paninoteca di Cicciogamer89 a Roma nel quartiere Ostiense. In centinaia di giovani e giovanissimi fan in attesa del loro hamburger gratis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi ha aperto una nuova paninoteca a Roma, brandizzata da Cicciogamer89, al secolo Mirko Alessandrini, famoso youtuber che ha deciso di allargare a una catena di hamburgerie. Oggi un nuovo locale apriva nel quartiere di Ostiense e già dalla mattina alle nove tantissimi ragazzi e ragazze erano in fila, in molti attratti dai panini gratis annunciati per l'inaugurazione.

Non è mancata la curiosità tra i passanti che hanno assistito alla scena della lunga coda che faceva il giro dell'isolato, mentre i giovani in fila hanno atteso il loro turno tutto sommato in modo ordinato, aspettando con pazienza di arrivare alla fine della fila, anche se qualcuno ha mollato prima.

Succede sempre più spesso che un nuovo locale sponsorizzato o brandizzato da un influencer si trasformi in un appuntamento con centinaia, a volte migliaia di giovanissimi fan in coda. In questo caso oltre alla presenza annunciata di Cicciogamer a partire dalle 12.00, c'era anche il cibo gratis. Ai ragazzi in coda lo staff ha offerto acqua e cornetti, mentre è stato necessario disciplinare il traffico visto la lunga fila. All'arrivo dell'atteso gamer è iniziata la distribuzione dei panini, con il packaging autografata e i selfie con i fan.

Leggi anche Palazzina esplosa a Canale Monterano: aperte le indagini per disastro colposo

Cicciogamer è nato come Youtuber che si occupa, ovviamente, di videogame, e come altri suoi colleghi ha raggiunto un grande successo con i suoi video allargando la sua attività fino a diventare oltre che un creator digitale un vero e proprio imprenditore. E il core business delle sue attività sono proprio le paninoteche, che hanno aperto già a Roma, Napoli, Milano, Bergamo, Firenze, Torino e nuove aperture sono previste nei prossimi mesi.