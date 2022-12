Roma è la migliore città d’Europa per le vacanze di Natale 2022: la classifica Qual è la migliore destinazione europea per le vacanze di Natale 2022? Secondo un sondaggio di EasyJet al primo posto c’è Roma, seguita da Parigi e Amsterdam.

A cura di Enrico Tata

Roma è la migliore città d'Europa dove trascorrere le vacanze di Natale 2022. A decretarlo è un sondaggio condotto dalla compagnia aerea low cost EasyJet con interviste a duemila cittadini britannici e pubblicato dal quotidiano inglese Mirror. Secondo il giornale "la Capitale italiana certo non soddisfa la condizione della neve (una delle preferenze dei viaggiatori per la scelta della meta .ndr), che è caduta solo sette volte negli ultimi vent'anni, ma ciò che offre in abbondanza è un'atmosfera di fascino stagionale. Il Natale a Roma è pieno di luminarie, cerimonie religiose e c'è la famosa piazza Navona". Proprio a piazza Navona è stato inaugurato negli scorsi giorni il tradizionale mercatino di Natale.

Sempre secondo quanto scrive la testata britannica, "quando la maggior parte delle persone pensa a Roma le prime immagini che vengono in mente sono probabilmente il Colosseo o i Fori nell'afosa estate italiana. Ma se la storica città è il luogo perfetto da visitare per chi ama bere spritz all'aperto fino a tardi nelle serate estive, è anche una destinazione magica durante l'inverno".

Roma migliore meta per le vacanze di Natale

Al sondaggio di EasyJet più della metà delle persone ha risposto che una delle priorità per la vacanza è quella di provare le ricette e i piatti tipici locali e il 67 per cento degli intervistati è interessato a visitare almeno un mercatino di Natale. Più della metà delle persone, invece, vorrebbe una meta in cui sia probabile vedere un po' di neve. Dopo Roma, al secondo posto c'è Parigi, "capitale europea dell'amore" con le sue luci, "il pattinaggio su ghiaccio, i parchi gioco e i mercatini". Segue Amsterdam con i suoi canali illuminati, poi Berlino, "città vibrante piena di storia, avventura e cultura uniche" e Reykjavik, capitale dell'Islanda, dove si può vedere l'aurora boreale.

La classifica: