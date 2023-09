Roma, bimba di 8 anni schiacciata dal cancello automatico: ferita gravemente, ricoverata al Gemelli L’incidente in via della Stazione di Ponte Galeria attorno alle 21 di ieri sera. Indagano i carabinieri che hanno sequestrato il cancello.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una bimba di 8 anni è rimasta schiacciata da un cancello automatico, che le è finito addosso per motivi ancora da chiarire. L'incidente è avvenuto in via della Stazione di Ponte Galeria, ieri sera, sabato 2 settembre 2023, attorno alle ore 21,00. La bambina è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico Agostino Gemelli, dove è attualmente ricoverata. La piccola, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente la bambina avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo.

Indagine dei carabinieri, sequestrato il cancello

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il cancello automatico apparterrebbe ad una azienda privata. Sarebbe finito addosso alla bambina di 8 anni che si trovava ieri sera in zona, per motivi ancora in corso di accertamento. La piccola è stata soccorsa dal personale medico sanitario dell'ambulanza del 118 e trasportata al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. I carabinieri hanno sequestrato il cancello e avviato accertamenti.

Resta da chiarire perché la bimba di 8 anni si trovasse lì e quale sia stata la dinamica dell'incidente. Tutti dubbi che i militari dell'Arma cercheranno di diradare nelle prossime ore. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere presenti sul posto, per cercare di chiarire la vicenda.

L'anno scorso, il 5 aprile 2022, una bimba di 9 anni rimase vittima di un incidente simile a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La piccola, in quel caso, restò schiacciata da un cancello di 3 quintali caduto mentre stava giocando nel cortile di casa. Inutili, in quel caso, i tentativi di salvataggio da parte dei familiari, immediatamente accorsi.