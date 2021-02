Un autobus della linea 506 ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30. L'incendio si è sviluppato su via Tuscolana all'altezza del civico 1207. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco accorsi prontamente per domare le fiamme, sono arrivati anche i vigili urbani del VII Gruppo Tuscolano per mettere in sicurezza la zona e aiutare passeggeri e autista scesi dal mezzo in fiamme. Fortunatamente anche questa volta non ci sono stati feriti né intossicati dal fumo. L'autista, infatti, non appena ha visto il primo fumo uscire dal mezzo, ha dato subito l'allarme e messo in sicurezza le persone che in quel momento erano a bordo della vettura. Grazie al suo intervento e a quello degli operatori giunti sul posto, nessuno si è fatto male. Quello avvenuto stamattina è l'ennesimo incendio di un mezzo Atac che si sviluppa mentre gli autobus sono in servizio. Finora fortunatamente nessuno è mai rimasto ferito, e le persone a bordo sono sempre riuscite ad allontanarsi prima che il mezzo fosse completamente devastato dalle fiamme.

A fuoco autobus a Roma, mezzo in servizio da 17 anni

"Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506 che era in servizio lungo via Tuscolana. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura era in servizio da quasi 17 anni". Lo ha comunicato Atac in una nota. Al momento accertamenti sono in corso su uno stabile che si trova vicino a dove l'autobus 506 è andato a fuoco: il rischio è che si sia danneggiato a causa delle fiamme. Sempre gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, invece, hanno chiuso la carreggiata di via Tuscolana in direzione centro a causa della presenza di gasolio sulla strada.