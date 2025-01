video suggerito

Rocca fa dietrofront sul nuovo Policlinico Umberto I: non sarà vicino allo stadio di Pietralata Rocca annuncia un nuovo progetto della Sapienza per la realizzazione del nuovo Umberto I all'interno delle mura dell'attuale policlinico. L'ex assessore D'Amato: "Dalle parole Rocca, mi sembra che si possa dire che, come avevo auspicato, si va verso l'abbandono dell'ipotesi dello spostamento del Policlinico Umberto I nell'area di Pietralata".

A cura di Enrico Tata

Novità sul nuovo Policlinico Umberto I di Roma. Non è più scontato che venga realizzato a Pietralata, in un'area vicina sia all'ospedale Pertini che al nuovo stadio della Roma. Nel corso di un'audizione in Commissione regionale Sanità, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha infatti parlato di una nuova proposta progettuale dell'Università La Sapienza.

La nuova struttura potrebbe nascere, infatti, all'interno delle mura dell'attuale policlinico. Uno dei problemi più importanti dell'ospedale romano, infatti, è legato alla divisione in padiglioni, tra essi separati e non collegati. Nel nuovo progetto, invece, saranno uniti "più edifici attraverso delle tecniche moderne". L'area individuata è "una ‘stecca' che va su viale dell'Università".

Il presidente Rocca ha sottolineato che questa ipotesi progettuale sarà esaminata nelle prossime ore sotto il profilo tecnico. "Il progetto sull'area del Pertini resta il piano B", ha aggiunto ancora il governatore. Tra l'altro un primo progetto dell'Università è stato già bocciato per diverse criticità e prevedeva la realizzazione del nuovo ospedale su viale del Policlinico.

"Dalle parole Rocca, mi sembra che si possa dire che si va verso l’abbandono dell’ipotesi dello spostamento del Policlinico Umberto I nell’area di Pietralata. Nei mesi scorsi avevo sollevato grandi perplessità circa la localizzazione e soprattutto l’assenza di qualsiasi tipo di progettualità e anche di studio preliminare su un’area che vedrà l’impatto del nuovo stadio della Roma, nonché la vicinanza di un nosocomio esistente, il Sandro Pertini", ha commentato l'ex assessore regionale alla Sanità e consigliere di Azione, Alessio D'Amato.

"Se ora si va verso una maggiore sinergia con l’Università La Sapienza, il Comune di Roma, le Sovrintendenze e il Demanio, è una cosa sicuramente apprezzabile. Rimangono aperte due questioni rilevantissime: la prima, come ha potuto l’Inail mettere a disposizione una somma così rilevante senza nessuna progettualità né studio di fattibilità; la seconda, che fine hanno fatto gli oltre 220 milioni di euro, già disponibili e cantierabili, per la messa in sicurezza dell’attuale sito”, ha aggiunto l'ex assessore.

In effetti, dieci giorni fa Rocca aveva parlato di uno stanziamento di un miliardo di euro da parte del Governo Meloni proprio per la realizzazione del nuovo Policlinico. "Sto pungolando perché so che è in pubblicazione in Gazzetta ufficiale, perché i soldi sono stanziati. Il decreto è in pubblicazione, tutto firmato, registrato in Corte dei Conti, passato al vaglio della ragioneria, quindi è soltanto una questione di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale", aveva detto il presidente. Nello specifico, aveva aggiunto, fanno parte di risorse assegnate alla Regione Lazio dal ministero della Salute per la realizzazione di nuovi ospedali, nell'ambito del Programma di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

"Per due anni abbiamo sottolineato l’insensatezza di spostare l’Umberto I in una zona che ha già un ospedale funzionante come il Sandro Pertini, uno in programmazione a pochi chilometri, quello di Guidonia e in cui è inoltre prevista la realizzazione dello stadio della Roma. Oggi possiamo finalmente dire che quel progetto è stato superato perché si sta affrontando nel merito un nuovo progetto del La Sapienza che prevede la permanenza del Policlinico nella stessa area in cui già si trova quello storico, accanto all'università", ha commentato Massimiliano Valeriani, Presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del PD.