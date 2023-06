Rocca continua a scappare dalle opposizioni che gli chiedono conto del Pnrr “Dalla Giunta, non è giunta alcune comunicazione né documentazione. Un fatto particolarmente grave, vista anche la rilevanza del PNRR”, attacca la consigliera dem, Marta Bonafoni.

A cura di Natascia Grbic

La giunta di centrodestra della Regione Lazio non ha inviato nessuna documentazione alla Commissione trasparenza riguardo l'attuazione dei progetti Pnrr. A dichiararlo, in una nota, la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni e presidente della XIII Commissione Trasparenza e pubblicità.

"Oggi in Commissione Trasparenza era prevista l'audizione del Presidente Rocca sull'attuazione dei progetti PNRR – ha spiegato Bonafoni – Il Presidente ci aveva detto che non poteva esser presente, ma ci era stato assicurato che avremmo potuto fare oggi un primo passaggio dalla Giunta al Consiglio, con l'invio di documentazione utile a comprendere il quadro generale, per poi aggiornare la seduta alla presenza dello stesso Rocca".

"Invece, dalla Giunta, non è giunta alcune comunicazione né documentazione. Un fatto particolarmente grave, vista anche la rilevanza del PNRR per le comunità della nostra Regione. E un'altrettanto grave sottovalutazione del ruolo del Consiglio regionale e della Commissione Trasparenza e pubblicità".

A livello nazionale, il Governo Meloni ha emanato un atto specifico per escludere la Corte dei Conti dalle attività di controllo del Pnrr. Il dubbio delle opposizioni alla Regione Lazio è che anche la giunta guidata da Rocca voglia seguire le stesse orme ed escludere la Commissione Trasparenza dai controlli.

Ciarla: "Rocca si sottrae come Meloni"

"Sul Pnrr Rocca fa come Meloni e si sottrae a controlli e trasparenza" – ha dichiarato il capogruppo Pd e vicepresidente della Commissione Trasparenza della Regione Lazio Mario Ciarla – Prima la mancata audizione davanti al Comitato regionale di controllo contabile, oggi il forfait in Commissione trasparenza senza neanche fornire la documentazione necessaria attraverso un suo delegato. Un atteggiamento sbagliato e incomprensibile".

"Siamo molto preoccupati sulle reali possibilità di attuazione nel Lazio dei progetti sul Pnrr fondamentali per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini a partire dal funzionamento della sanità. Vorremmo sapere quali solo le criticità e i ritardi che possono portare alla perdita dei fondi e se l`Ente dispone di tutte le competenze tecniche e professionali necessarie a garantire avanzamento e attuazione dei progetti. Vorremmo sapere come sta operando la Cabina di Regia costituita con delibera del 27 aprile scorso con il compito di rilevare lo stato di attuazione delle diverse linee di investimento previste dalla Missione 6 Salute e dalla Missione 1 Digitalizzazione e innovazione del Pnrr".

La replica di Fratelli d'Italia

"È sorprendente come la consigliera Bonafoni si ostini a portare avanti una polemica sterile e strumentale circa la mancata partecipazione del presidente Rocca all'audizione della XIII commissione sulla trasparenza, avente per oggetto lo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi del Pnrr", ha dichiarato Daniele Sabatini, vicepresidente della Commissione Trasparenza e capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale.

Secondo Sabatini, l'iniziativa non era stata concordata con l'ufficio di presidenza. "Ricordo infine agli smemorati consiglieri Bonafoni e Ciarla che l'ex presidente della Regione, ed ex segretario del Pd Zingaretti, si è sempre ben guardato dal frequentare la commissione trasparenza; quindi non accettiamo lezioni da chi soltanto oggi scopre l'importanza del confronto e ha pure il coraggio di stravolgere ruoli e responsabilità. Accuse destinate a sfociare nel ridicolo, visto il pulpito da cui provengono".