Roberto Gualtieri passa il giorno di Natale da volontario nella mensa per poveri e senza casa Il sindaco di Roma nel giorno di Natale si è recato prima in forma privata alla mensa della Caritas di Colle Oppio a fare il volontario, poi ha partecipato al pranzo della Comunità di Sant’Egidio a Trastevere.

A cura di Redazione Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha scelto di passare il giorno di Natale in mezzo agli ultimi e ai più bisognosi. Questa mattina si è recato nella Mensa Giovanni Paolo II a Colle Oppio, gestita dalla Caritas di Roma, e da volontario ha assistito i senza fissa dimora portando la sua solidarietà. Nella mensa sociale più grande di Roma, punto di riferimento in particolare per i senza casa. Un gesto compiuto in "forma privata", senza giornalisti e dichiarazioni, di cui ha dato notizia l'associazione di solidarietà cattolica. Ad accompagnarlo il direttore della Caritas Giustino Trincia e i volontari di due parrocchie romane.

Gualtieri a Sant'Egidio: "Roma ha la solidarietà nel cuore"

Terminato il suo turno tra i volontari della Caritas Gualtieri si è recato al tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Qui a tavola si sono seduti senza fissa dimora, indigenti, rifugiati che hanno mangiato con i loro ospiti lasagne, polpettone, lenticchie, dolci natalizi. Il primo cittadino si è concesso qua l'immancabile selfie postato sui social: "Natale è un giorno speciale da vivere insieme. Una bella occasione per rilanciare il valore della condivisione e il dovere di prendersi cura dei più fragili. Grazie alla Comunità di Sant’Egidio per organizzare ogni anno questa iniziativa. Roma ha la solidarietà nel cuore".