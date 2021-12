Ritrovato morto Antonello Spanu, l’escursionista disperso da sabato sui monti di Amatrice Le ricerche di Antonello Spanu, l’escursionista disperso sui monti di Amatrice, si sono concluse questa mattina nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita del 57enne è stato trovato in un punto impervio.

A cura di Natascia Grbic

Antonello Spanu, l'escursionista scomparso da giorni sul monte Gorzano ad Amatrice, non ce l'ha fatta. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina dai soccorritori in un punto poco accessibile. L'uomo, 57 anni, era uscito a fare una gita sui monti nel territorio di Amatrice nella giornata di sabato, ma qualcosa è andato storto. La richiesta di aiuto era arrivata proprio dal 57enne: subito la macchina dei soccorsi si è messa in moto, con una squadra di ricerca comporta da membri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e del IX Reggimento Alpini dell'Aquila. Le ricerche però, sono risultate da subito molto difficoltose anche a causa delle condizioni meteorologiche, che non hanno facilitato l'individuazione di Spanu.

Morto Antonello Spanu: il cordoglio del comune di Amatrice

A esprimere cordoglio per la morte di Antonello Spanu, anche il comune di Amatrice. "L’Amministrazione si stringe intorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonello Spanu, 57 anni, il quale durante un’escursione sul monte Gorzano ha perso la vita – si legge in una nota – Purtroppo non è bastato l’eroismo dei soccorsi e l’impegno indefesso di tutte le forze e le istituzioni preposte alla ricerca. Amatrice è in lutto insieme a Ceccano". Già nei giorni scorsi si erano affievolite le speranze di trovare in vita l'escursionista: le ricerche erano partite immediatamente, con la squadra partita dall'area adiacente alla frazione di Capricchia, in località Sacro Cuore, dove si pensava fosse partito Spanu per la sua gita. Poi, le ricerche si erano concentrate nelle zone adiacenti. Fino al tragico epilogo, con il suo corpo senza vita trovato questa mattina.