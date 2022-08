Ritorna la Sagra della Porchetta di Ariccia dal 2 al 4 settembre: le novità e il programma 2022 Torna a settembre la Sagra della Porchetta di Ariccia IGP, dopo due anni di stop per la pandemia. Scopriamo quando si tiene e cosa prevede il programma.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo lo stop a causa della pandemia, ad Ariccia torna la Sagra della Porchetta IGP: quest'anno l'evento, giunto alla sua settantesima edizione, si tiene dal 2 al 4 settembre nel celebre comune dei Castelli Romani. "Questa settantesima edizione è un vero e proprio traguardo – ha dichiarato il sindaco Gianluca Staccoli – Finalmente si riparte". L'ultimo appuntamento era stato nel 2019: negli ultimi due anni, a causa delle misure di sicurezza imposte per il contenimento dei contagi di coronavirus, la sagra non è stata organizzata, ma quest'anno torna con molte novità.

Il programma della Sagra della Porchetta di Ariccia 2022

La maggior parte degli eventi della sagra si svolgono nel centro della cittadina, sopratutto a Piazza di Corte, ma anche nelle zone di Portella (Piazza della Repubblica), Galloro e Borgo San Rocco, a neanche un quarto d'ora di distanza l'una dall'altra.

Il Ponte Monumentale di Ariccia

L'inaugurazione della Sagra è prevista per il tardo pomeriggio di venerdì 2 settembre alle ore 19.15 a Piazza di Corte: è qui che sindaco e rappresentanze comunali danno il via a questo nuovo e atteso ritorno. Nel frattempo, però, già qualche ora prima è organizzato l'intrattenimento per i più piccini e il truccabimbi alle ore 17, mentre alle 18, da Piazza di Corte, partono per le vie della città gli sbandieratori delle contrade di cori. Dal Ponte Monumentale (in foto) alla Piazza di Corte, infine, c'è l'ultimo appuntamento prima dell'inaugurazione: la parata dei bersaglieri. Spettacoli e concerti, invece, proseguono anche in serata.

L'appuntamento, per la serata successiva, quella di sabato 3 settembre, è a partire dalle 17 con intrattenimento per bimbi e bimbe, spettacoli e concerti per gli adulti e, alle ore 18.30, la corsa dei sacchi con ricchi premi per i vincitori nel parcheggio di Borgo San Rocco: dalle ore 21, infine, gli spettacoli di Rocco il Gigolò, Gianluca Fubelli e i Figli delle Stelle. Nell'ultima giornata, invece, gli appuntamenti partono dalla mattina, con apertura degli stand alle ore 9 e la premiazione dei produttori di porchetta alle 11. Alle ore 18.30 il tradizionale lancio dei panini con la porchetta IGP dal palco e dal balcone della Locanda Martinelli, lo spettacolo comico di Max Giusti alle ore 21 e quello pirotecnico alle 23.50.

Le novità della Sagra della Porchetta di Ariccia 2022

In questa nuova edizione, la Sagra si presenta in gran parte rinnovata rispetto agli appuntamenti degli anni precedenti. "La città di Ariccia sta investendo molto sugli eventi culturali e gastronomici, cercando di favorire l’incontro intergenerazionale e soddisfare quante più richieste possibili. Abbiamo lavorato molto per creare una sinergia tra cittadinanza e attività commerciali, prime fra tutte le fraschette, proprio per far compiere ad Ariccia quello scatto in avanti che la porti a diventare un polo attrattivo che favorisca il turismo di prossimità, con uno sguardo al panorama nazionale e internazionale", ha continuato a spiegare il sindaco.

"Organizzare nuovamente la nostra Sagra significa ridare lustro alle famiglie di produttori di porchetta che ogni giorno concorrono non solo a diffondere il nome di Ariccia in tutta Italia ma che costituiscono un’ossatura fondamentale della struttura economica e sociale della nostra città. Ringrazio tutti coloro che, con impegno ed entusiasmo, hanno collaborato insieme all’amministrazione per rilanciare una tradizione di cui abbiamo tutti sentito la mancanza".