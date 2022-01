Rissa tra minori a Ladispoli: 15enne accoltellato e 14enne presa a calci e pugni Rissa tra adolescenti ieri sera in via Palermo nel centro di Ladispoli, dove un 15enne è stato accoltellato e una 14enne presa a calci e pugni. Nessuno dei due è grave.

A cura di Alessia Rabbai

Accoltellamento tra minori nel centro di Ladispoli, dove due adolescenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. I fatti risalgono alla serata di ieri, sabato 22 gennaio intorno alle ore 19 e sono avvenuti in via Palermo, una delle traverse di viale Italia, la centralissima strada degli aperitivi e della movida ladispolana. Secondo quanto appreso da Fanpage.it ad essere coinvolte nella vicenda sono due comitive di giovanissimi, tra i quali è nata una lite scaturita per motivi legati a questioni sentimentali e dinamiche territoriali tra adolescenti. Una discussione accesa che è degenerata quando i ragazzi e le ragazze sono arrivati alle mani.

I due ragazzi feriti nel centro di Ladispoli non sono gravi

Le vittime dell'aggressione sono due fratelli, un ragazzo e una ragazza rispettivamente di quindici e quattrodici anni, entrambi facenti parte del gruppo proveniente dalle zone di Torrimpietra e Aranova frazioni di Fiumicino, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche. Il ragazzo che li avrebbe feriti, sempre minorenne, è invece del posto. Il quindicenne ha riportato una ferita d'arma da taglio, mentre la quattordicenne, che è stata presa a calci e pugni, ha tumefazioni in varie parti del corpo, ma fortunatamente da quanto si apprende nessuno dei due è grave. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Accertamenti sull'aggressore minorenne

A dare l'allarme sono stati i cittadini, davanti ai quali si è consumata la scena, nel centro della città sul litorale a Nord della Capitale, particolarmente affollato nei fine settimana. All'indirizzo della segnalazione sono intervenuti i carabinieri della vicina stazione di Ladispoli. Il presunto autore dell'aggressione è stato individuato e sono in corso gli accertamenti per stabilire le responsabilità a suo carico.