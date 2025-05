video suggerito

Rissa furiosa tra camerieri di due ristoranti a Fontana di Trevi davanti ai turisti: disposta chiusura Rissa furibonda tra i dipendenti di due ristoranti del centro storico di Roma. La questura ha disposto la chiusura temporanea dei due locali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rissa furibonda tra i dipendenti di due ristoranti nel cuore del centro storico di Roma, a pochi metri dalla Fontana di Trevi. Una scena che è stata vista da centinaia di turisti che affollavano la piazza antistante il famoso monumento della Capitale. Il questore di Roma ha disposto la chiusura per cinque giorni dei due locali coinvolti.

Rissa furibonda davanti ai turisti a Fontana di Trevi

Stando a quanto ricostruito, la sospensione della licenza per i due titolari sarebbe scaturita da una furibonda rissa avvenuta qualche giorno fa. Tutto sarebbe partito da una lite tra i dipendenti dei due ristoranti, poi degenerata addirittura in minacce e violenze fisiche. Soltanto l'intervento delle pattuglie della polizia, arrivate dopo una segnalazione al 112, ha evitato il peggio. Alcune delle persone che hanno preso parte alla rissa, secondo quanto si apprende, sono state accompagnate in ospedale per essere medicate. Nessun dipendente coinvolto è in gravi condizioni.

Disposta la chiusura dei due locali per cinque giorni

Il Questore di Roma ha disposto la chiusura dei due locali per cinque giorni, un provvedimento necessario, fanno sapere le forze dell'ordine, "per scongiurare ulteriori rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in considerazione della zona su cui insistono gli esercizi, quotidianamente luogo di passaggio di centinaia di migliaia di turisti".

Le indagini sono a cura degli agenti del I distretto Trevi Campo Marzio, che hanno già identificato quattro persone che avrebbero partecipato alla rissa, per le quali è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura di Roma.