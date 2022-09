Rissa a colpi di bottiglie e monopattino a Testaccio per un commento a una ragazza: due feriti I feriti sono stati portati all’ospedale San Camillo, non sono gravi. Uno dei monopattini lanciati nella rissa si è conficcato nel parabrezza di un’auto parcheggiata.

A cura di Natascia Grbic

Una rissa a colpi di bottiglie e monopattini nella notte tra sabato e domenica a zona, nella zona di Testaccio. Questo accaduto durante il fine settimana nella capitale. Protagonisti due gruppi di ragazzi che se le sono date di santa ragione sembra per un apprezzamento non gradito a una ragazza di uno dei due gruppi. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia di stato: il bilancio è di due ragazzi feriti, fortunatamente non in modo grave, e portati in codice giallo all'ospedale San Camillo.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati i passanti e i residenti della zona, che nella notte di sabato hanno visto i due gruppi di ragazzi fronteggiarsi e cominciare a picchiarsi.

Al momento non sono ancora noti i motivi che hanno portato le due comitive a scontrarsi. Si tratta in ogni caso di motivazioni futili, probabilmente un commento a una giovane che era lì con loro. Complice l'alcol bevuto nelle ore precedenti, gli animi si sono scaldati e i ragazzi sono venuti alle mani in breve tempo. I giovani che hanno avuto la peggio hanno detto agli agenti di polizia che i ‘rivali' hanno tirato fuori anche dei coltelli.

Di certo sembra che si siano lanciati dei monopattini. Uno di questi mezzi è finito addosso a una macchina, ha sfondato il parabrezza ed è rimasto incastrato. E sembra che un altro monopattino sia finito addosso a un mezzo dell'Ama, che proprio in quel momento passava di lì.

La polizia ha identificato alcune persone che sono state trovate lì sul posto, al momento non è chiaro se ci siano denunce per rissa. Indagini sono in corso per identificare le altre persone che hanno partecipato alla colluttazione.