Rifiuti, a Roma arrivano i cassonetti ‘multimediali’: a che servono e come funzionano I nuovi cassonetti multimediali di Ama serviranno per smaltire rifiuti come piccoli elettrodomestici, batterie, capsule del caffè, libri e riviste.

A cura di Enrico Tata

Alla Magliana, Municipio XI di Roma, saranno presto installati nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Si tratta di cassonetti "multimediali" che serviranno alla raccolta di materiali vari. Attraverso oblò di colorazioni diverse i cittadini potranno smaltire rifiuti che, attualmente, non possono essere gettati nei contenitori dell'Ama che si trovano a bordo strada.

La consigliera comunale del Pd Cristina Michetelli, che ha annunciato su Facebook questa novità, ha spiegato che i cassonetti serviranno a smaltire piccoli elettrodomestici, olio, toner di stampanti e fotocopiatrici, pile e batterie, capsule del caffè, libri e riviste, bombolette spray vuote. Come detto, i rifiuti potranno essere conferiti, come si vede nella foto in alto, in oblò diversi tra loro per colore e dimensioni.

Se l'esperimento dei nuovi ‘cassonetti multimediali' funzionerà, il servizio sarà esteso da Ama in tutta la città. Al momento i cosiddetti RAEE, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere portati dai cittadini presso le isole ecologiche dell'Ama per essere smaltiti. I romani possono approfittare anche delle giornate del riciclo nei municipi e del ritiro a domicilio.

Un'altra novità sperimentata negli scorsi mesi in ambito di raccolta rifiuti è stata quella dei mega cassonetti dell'indifferenziato che sono stati installati a Tor Bella Monaca, periferia Est della Capitale. L'obiettivo dei maxi contenitori (13mila litri di capienza ciascuno) era quello di evitare l'abbandono dei rifiuti in strada da parte dei cittadini. Non sempre questo risultato è stato raggiunto negli scorsi mesi.