Riapre il TuliPark a Roma: orari, costo dei biglietti e dove si trova il campo di tulipani nella Capitale Riapre il Tulipark di Roma, il campo di tulipani in stile olandese dove puoi ammirare e cogliere i fiori colorati nel cuore della Capitale.

A cura di Alessia Rabbai

Il Tulipark di Roma

Il Tulipark di Roma riapert al pubblico venerdì 22 marzo. Il gioardino olandese più grande d'italia in via dei Gordiani 73 è pronto ad accogliere numerosi visitatori. Ad annunciare la data di riapertura ufficiale del parco sono stati gli organizzatori stessi, che ne hanno dato notizia tramite i social. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 1 marzo sul sito www.tulipark.it.

All'interno del Tulipark si possono ammirare oltre 107 varietà di fiori che crescono in file ordinate e scegliere quali tulipani cogliere con il metodo You-pick, tradotto letteralmente dall'inglese tu cogli, come si trattasse di un self service di fiori. Dopo aver scelto i tulipani, occorre passare nel gazebo, dove i fiori devono essere incartati e i bulbi, invece, recisi per andare in beneficenza.

Oltre a vedere i tulipani in ogni loro sfumatura nel corso della piacevole passeggiata fra le file di fiori piantati nel terreno, è possibile immergersi nell'atmosfera olandese grazie alla presenza di un grande mulino a vento e di un maxi Klomp, la calzatura tipica dei Paesi Bassi.

Gli orari aggiornati al 2024 e il costo dei biglietti del TuliPark a Roma

Il Tulipark di Roma riapert venerdì 22 marzo 2024. Il parco con la distesa di fiori è visitabile negli orari di apertura al pubblico vanno dalle 9 fino alle 18 con orario continuato. Nel parco è presente un'area ristoro con street food olandese, la novità di quest'anno è l'acqua in brick, un'alternativa più sostenibile rispetto alle bottigliette di plastica.

I biglietti per il TuliPark si possono acquistare direttamente online, dalla biglietteria del parco. Il biglietto ha un prezzo variabile a seconda del numero di tulipani che si vogliono acquistare e il buono per i fiori verrà inviato all'interno di una email di conferma.

Ci sono varie opzioni d'ingresso: entrare senza portare via tulipani costa 8 euro, l'ingresso + 7 tulipani costa 15 euro, con 22 tulipani 30 euro, con 50 tulipani 50 euro. Ci sono inoltre altre opzioni per persone con disabilità e loro accompagnatori (6 euro per l'ingresso + 1,50 euro per i tulipani) e i pacchetti famiglia acquistabili soltanto online: i bambini alti meno di un metro, però, entrano gratis.

Prima di procedere all'acquisto, però, è bene ricordarsi che il parco resta aperto anche in caso di pioggia. La data della visita, però, può essere cambiata facendo richiesta nell'apposita pagina "cambio data" pagando 3,50 euro.

Dove si trova il campo di tulipani a Roma

Ecco tutte le informazioni utili per arrivare al TuliPark di Roma, che si trova al civico 73 di via dei Gordiani a pochi passi da Villa De Sanctis. In auto basta prendere come riferimento l'uscita del Grande Raccordo Anulare verso Roma Centro, proseguendo dritto per 5 chilometri, svoltare in via Gordiani e procedere per 400 metri.

Con i mezzi pubblici dalla stazione Termini ad esempio bisogna prendere la metropolitana linea A in direzione Anagnina fare un cambio alla stazione San Giovanni prendendo la linea C e scendere alla fermata Teano. Dopodiché, prendere l'autobus 412 e scendere definitivamente alla fermata Gordiani/Durante. Provenendo dalla stazione Tiburtina, invece, è consigliato cambiare due autobus: prendere subito l'autobus 548 e scendere a Tor De’ Schiavi/Primavera, poi prendere la linea 412 e scendere a Gordiani/ b.castello.

Dall'aeroporto di Fiumicino, si consiglia di arrivare alla Stazione Termini a bordo del Treno L. Express e poi seguire le indicazioni fornite in precedenza. Dall'aeroporto di Ciampino, infine, si può prendere la linea Cotral e scendere ad Anagnina, da qui occorre prendere la metropolitana fino alla fermata Lucio Sestio, poi la linea 558, scendere alla fermata Ferraironi/Pecchiai e raggiungere a piedi via Gordiani.