Resta incastrato nella panchina su cui si era addormentato a Roma: salvato dai pompieri Resta per tutta la notte incastrato in una panchina. Il fatto è accaduto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 28 marzo, nel parco di piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino a Roma.

A cura di Enrico Tata

Un senza tetto è rimasto incastrato nella panchina sulla quale si era addormentato ed è stato soccorso dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco, che hanno dovuto smontare le assi di legno per liberare l'uomo. Il fatto è accaduto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 28 marzo, nel parco di piazza Vittorio Emanuele all'Esquilino a Roma.

L'uomo, un 40enne senza fissa dimora, avrebbe chiesto aiuto per ore nel corso della notte. Un passante si è accorto di quanto stava accadendo e ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate inizialmente alcune pattuglie della polizia locale, che successivamente hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto smantellare la panchina per mettere in salvo l'uomo. Il 40enne è stato poi affidato alle cure dei soccorritori del 118 e accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

“Pensavo di averle viste tutte ma una persona incastrata in una panchina mi mancava", si sente dire un uomo in un video che è stato postato sui social. In realtà l'episodio è stato più pericoloso di quanto possa apparire, perché il senzatetto ha davvero rischiato di morire e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di metterlo in salvo.