video suggerito

Referendum a Roma: anomalie ai seggi e urne inaccessibili per anziani e disabili Amara sorpresa per anziani e disabili al seggio di via dei Genovesi a Roma. Le urne sono al primo piano, sono stati costretti a votare al piano terra. Il Comitato per i referendum sul Lavoro segnala anomalie tra Roma e provincia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Referendum 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono arrivati con deambulatori e carrozzine nella prima delle due giornate di referendum, pronti per votare. Ma nella sede di via dei Genovesi a Roma per chi non cammina o ha difficoltà a muoversi in autonomia è difficile votare. A riportare la notizia Ansa.

Il problema si è presentato da questa mattina, quando i cittadini anziani e disabili si sono presentati al seggio e sono rimasti al piano terra, riscontrando difficoltà a raggiungere la sezione 14 e hanno atteso direttive. Infatti il seggio elettorale, posto al primo piano, non è accessibile né raggiungibile per tutti. Oggi urne aperte in tutta Italia fino alle ore 23 per il referendum, alle 12 ha votato il 7,4% degli elettori come riporta il Viminale. Le giornate di voto sono domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Il Comitato per i referendum sul Lavoro ha segnalato che in queste ore ai seggi elettorali di Roma e provincia si stanno registrando delle anomalie. In alcune sezioni elettorali, i presidenti di seggio, stanno chiedendo preventivamente agli elettori se vogliono ritirare le schede. In altri seggi, alcuni presidenti, stanno negando il diritto di votare ai rappresentanti di lista non residenti nei comuni dove esercitano la loro funzione. Natale Di Cola ha reso note le irregolarità al prefetto di Roma Lamberto Giannini e al sindaco dell'Area metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

Leggi anche Referendum a Roma, al seggio di via dei Genovesi per anziani e disabili è difficile votare

Voto difficile per anziani e disabili alla sede di via dei Genovesi

Nel video di Ansa si vedono due elettori, una donna e un uomo, la prima cammina da sola ma con deambulatore, mentre il secondo è seduto sulla carrozzina. C'è un momento di sconcerto, poi vengono entrambi avvisati che verranno portate loro le schede elettorali al piano terra, dove potranno votare senza dover salire al primo piano. Nel video si vede una donna che spiega all'anziana: "Non deve salire non si preoccupi, la faranno votare qui". E prosegue: "È da stamattina da un quarto alle nove che siamo qua, si sieda intanto". C'è un po' da aspettare.

Polemiche tra i cittadini: "Avrebbero dovuto fare le scale"

Nel frattempo alle spalle delle due donne compare all'ingresso l'uomo sulla sedia a rotelle insieme ad un accompagnatore. "Tutta gente che secondo loro – gli organizzatori della logistica dei seggi ndr – doveva salire su – commenta una donna – Avrebbero dovuto salire le scale". Gli elettori disabili e in carrozzina per l'errore sono stati costretti a votare al piano inferiore. Non sono mancate le polemiche tra i cittadini presenti.