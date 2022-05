Rapinatori picchiano e sequestrano casellante alla barriera di Roma Est: scappati con 16mila euro I fatti sono accaduti a Roma nella notte tra domenica e lunedì. Sul caso indaga la polizia di stato, i tre rapinatori sono riusciti a fuggire.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo in servizio al casello dell'A24 è stato rapinato e picchiato da tre uomini che hanno portato via dall'armadio blindato ben 16mila euro. È successo a Roma, alla barriera est in zona Settecamini. Sul posto, gli agenti della polizia di stato, che hanno ascoltato il casellante e ora stanno dando la caccia al trio, riuscito a dileguarsi subito dopo il colpo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i tre sarebbero arrivati al casello a bordo di una Citroen C3. Ma invece di pagare e andare via, come tutte le persone che passano dalla barriera di Roma Est, sono scese dall'auto e hanno minacciato il casellante, chiedendogli di consegnare il denaro. L'uomo si è opposto, ha detto ai tre uomini che non gli avrebbe dato nulla. E così i tre lo hanno pestato e rinchiuso in bagno, e hanno aperto l'armadio blindato con i soldi: un bottino da ben 16mila euro, che adesso è nelle loro mani.

Rapina alla barriera di Roma Est: indaga la polizia

Appena è riuscito a liberarsi l'uomo ha dato l'allarme. La polizia lo ha ascoltato: ferito e in stato di shock, ha comunque cercato di fornire elementi utili alle indagini. Gli uomini che lo hanno rapinato avevano il volto coperto, e non ha potuto fare un identikit. Agli agenti ha dichiarato che è stato minacciato con una pistola, non si sa se vera o finta. L'auto con la quale hanno fatto il colpo non è la stessa su cui sono scappati: la Citroen C3 è stata trovata poco distante con le chiavi ancora inserite nel quadro. Si tratta di una macchina intestata a una società, molto probabilmente rubata. Sul posto è intervenuta anche la scientifica, che ha analizzato l'auto: bisognerà vedere se all'interno del veicolo i tre hanno lasciato tracce utili per la loro identificazione.