Rapina nella villa dell’imprenditore Orsolini: i padroni di casa minacciati e chiusi in camera

A cura di Enrico Tata

Amedeo Orsolini, noto imprenditore di Civita Castellana, ha subito una rapina nella sua villa di Centignano, frazione di Vignanello nel Viterbese. Stando a quanto si apprende, alcuni malviventi armati hanno fatto irruzione nell'abitazione di Orsolini, sorprendendo l'imprenditore e la moglie mentre dormivano in camera da letto. Li hanno minacciati con le armi e si sono fatti consegnare denaro e altri beni di valore prima di scappare. Non è stata resa nota l'entità della refurtiva.

Secondo le prime ricostruzioni, i padroni di casa sono stati chiusi a chiave in una stanza, mentre i malviventi depredavano casa. Tra i vari oggetti rubati, ci sarebbero anche orologi di lusso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Civita Castellana in collaborazione con il comando provinciale di Viterbo. Orsolini è un noto imprenditore specializzato nella produzione di mobili per arredo bagno e proprietario di diversi showroom in tutta Italia.

Al momento gli autori della rapina non sono ancora stati individuati dalle forze dell'ordine.

