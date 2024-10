video suggerito

Rapina in villa ad Ardea, in pieno giorno e a volto coperto: pestato il figlio della proprietaria Hanno fatto irruzione in pieno giorno ad Ardea: nella villa c’era il figlio della proprietaria che stava studiando. “Dacci i soldi”, gli hanno intimato prima di pestarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

Quattro rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione in pieno giorno in una villetta ad Ardea, nel quartiere di Nuova Florida. Nell'abitazione, a studiare, si trovava il figlio ventenne del proprietario, un'agente immobiliare. È con lui che i quattro se la sono presa. Prima lo hanno minacciato chiedendogli dove fossero i soldi. Poi lo hanno picchiato. Non riuscendo a trovare denaro e gioielli, sono poi scappati.

La rapina ad Ardea in pieno giorno

I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì scorso quando il giovane, una volta fuggiti i ladri, ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono immediatamente i carabinieri della stazione locale che hanno ascoltato il giovane e si sono messi subito sulle tracce dei fuggitivi, facendo scattare le indagini. Nel frattempo il ragazzo è stato trasportato in ospedale ed è stato affidato ai medici, che lo hanno curato.

Il ragazzo, che si trovava da solo in casa durante l'irruzione dei rapinatori, ha raccontato che si trattava di circa tre o quattro persone, con un accento che sembrava essere dell'est Europa, che hanno fatto irruzione incappucciate nella villetta a volto coperto. Trovandolo all'interno dell'abitazione, il gruppo ha iniziato a minacciarlo.

Le minacce e il pestaggio

"Apri la cassaforte e dacci soldi e gioielli", gli hanno intimato i rapinatori, pretendendo la consegna di soldi, oro e preziosi. "A casa non abbiamo nulla, mia mamma non ha quello che volete voi", gli avrebbe risposto lui. Ma il gruppo non gli ha creduto e lo ha massacrato di botte. Poi i malviventi si sono rimessi da soli alla ricerca di qualcosa da poter portare via con sé. Con scarsi risultati. I criminali sono fuggiti poco dopo, a mani vuote.