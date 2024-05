video suggerito

Rapina in casa, ladri rubano anche il salvadanaio del bimbo: carabinieri gliene regalano uno uguale Il salvadanaio derubato, di spiderman, apparteneva ad un bambino di 8 anni, disperato. I carabinieri, intervenuti in casa dopo la rapina, gliene hanno regalato uno uguale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si sono introdotti in casa per una rapina, come tante altre, e sono fuggiti via. Rientrati in casa, l'amara scoperta. Non appena notata la rapina, la famiglia ha fatto scattare l'allarme chiamando i carabinieri. L'intero appartamento era a soqquadro, ma è stato necessario verificare cosa mancasse. I militari, una volta arrivati nell'abitazione, hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Nel bottino dei ladri, fra gli oggetti rubati, c'era anche il salvadanaio di un bambino di 8 anni. A scoprirlo proprio i carabinieri, dopo aver sorpreso i bimbo nel suo pianto disperato.

Ladri rubano il salvadanaio di un bambino di 8 anni

Il furto è successo qualche giorno fa a Norma, comune in provincia di Latina. A notare il piccolo, sconsolato, sono stati proprio i carabinieri. Il bambino si trovava nella sua cameretta, fra giocattoli e vestiti buttati sul letto e sul pavimento. Mentre i due proprietari adulti stavano verificando ciò che mancava, anche il bambino stava facendo la stessa cosa.

E aveva scoperto che all'appello, fra le sue cose, mancava anche il salvadanaio dell'uomo ragno, con dentro alcuni dei suoi risparmi. Il bambino, che piangeva disperato, ha spiegato loro la ragione della sua tristezza.

Il salvadanaio nuovo da parte dei carabinieri

I militari, vedendo la tristezza negli occhi del bimbo, hanno deciso di fargli tornare il sorriso. Si sono fatti descrivere l'oggetto dalla mamma del piccolo, la forma del salvadanaio e il modello. E ne hanno comprato uno nuovo, il più simile possibile a quello derubato. Hanno inserito al suo interno un po' di monete e poi lo hanno portato dal bambino nuovamente in lacrime, stavolta per la gioia.