Rapina in banca: ladri armati di pistola fanno irruzione e prendono in ostaggio i dipendenti Si sono introdotti nella filiale questa mattina, prendendo in ostaggio i primi clienti della giornata. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto agenti e volanti della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattina di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, alla banca di via Donato Menichella, in zona Torraccia, nel quadrante ad est della capitale. L'irruzione è avvenuta poco dopo le 8.30 della mattina: all'interno della banca c'erano ancora soltanto i dipendenti della banca che hanno immediatamente fatto scattare l'sos, allertando le forze dell'ordine. L'allarme per rapina è arrivato alle 8.40: gli agenti sono immediatamente partiti per raggiungere il luogo della segnalazionr.

L'irruzione nella banca

Sono entrati poco dopo l'orario di apertura, agitando le pistole e minacciando i dipendenti affinché aprissero loro la cassaforte. Poi sarebbero scappati con il bottino. Ma qualcosa è andato stortio. Le persone che si trovavano all'interno della banca, infatti, sono riuscite a far scattare l'allarme e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto, grazie alla loro prontezza, sono arrivati in breve tempo gli agenti della polizia di Stato, in particolare quelli del gruppo volanti e dei commissariati di Fidene e San Basilio.

L'intervento della polizia

Una volta arrivati davanti alla banca gli agenti hanno trovato davanti alla filiale una persona che è stata immediatamente bloccata: a quanto pare il suo compito era quello di fare da palo e segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine. Una volta entrati hanno trovato il secondo uomo che aveva ancora fra le mani la pistola con cui minacciava i dipendenti. La seconda arma, invece, è stata ritrovata durante gli accertamenti da parte dei poliziotti e delle poliziotte all'interno di un cestino, nel bagno della banca: entrambe le armi si sono rivelate essere vere. Fortunatamente non sono stati registrati malori a seguito dell'irruzione dei ladri e non è stato richiesto l'intervento del 118.

L'arrivo in commissariato

Oltre al "palo", è stato immediatamente bloccato anche il ladro che si trovava all'interno della banca. Entrambi sono stati subito trasferiti in questura, ma continuano gli accertamenti in banca: da chiarire se ci sia stato furto o se si sia trattato di una tentata rapina.