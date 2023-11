Rapina da oltre 100mila euro all’ufficio postale: armati di pistola, caccia ai due ladri Bottino da oltre 100mila euro quello con cui sono fuggiti questa mattina due ladri dopo una rapina all’ufficio postale di via di Grottarossa, nel quadrante nord di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

L’ufficio postale in via di Grottarossa, al civico 56.

Hanno fatto irruzione questa mattina, verso le 8.30, all'ufficio postale in via di Grottarossa al civico 56. Due persone sono entrate alle poste in orario di apertura dell'ufficio, per derubarlo. Armati di pistola e con il volto coperto, si sono immediatamente rivolti ai dipendenti minacciandoli con l'arma fra le mani.

La rapina all'ufficio postale

Con il volto coperto e la pistola, i due ladri hanno minacciato i dipendenti. Hanno intimato loro che gli venisse consegnato tutto il denaro presente nell'ufficio, sia quello della cassaforte che quello dell'ATM. Una volta ottenuto un cospicuo bottino, non ancora stimato ma sicuramente dal valore di più di 100mila euro, si sono dati alla fuga.

I due ladri non hanno avuto un comportamento nei confronti dei dipendenti, non li hanno legati né picchiati, ma li hanno obbligati a non muoversi minacciandoli, mentre scappavano, avviandosi fuori dall'ufficio postale. Per questa ragione i dipendenti, ascoltati dalle forze dell'ordine, non sono riusciti a spiegare le modalità di fuga dei due ladri: potrebbero essersi allontanati a piedi oppure a borso di qualche veicolo. Non è ancora stata accertata, invece, la presenza di clienti all'interno dell'ufficio postale al momento del furto.

Le indagini in corso

Dopo il furto, i dipendenti delle poste hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine che in breve tempo hanno raggiunto la zona. I poliziotti del commissario Flaminio sono arrivati alle poste e hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di risalire all'identità dei due ladri. Stanno ascoltando le persone presenti al momento del colpo e stanno acquisendo i video registrati dalle videocamere di sorveglianza della zona.