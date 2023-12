Ragazzo travolto a Roma mentre attraversa la strada: è gravissimo Il ragazzo ha riportato lesioni in tutto il corpo e un trauma cranico. Ricoverato al policlinico Umberto I, è in condizioni molto gravi.

A cura di Natascia Grbic

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo è stato investito verso le 18 di ieri a Roma, in via Giovanni Antonelli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane sarebbe stato colpito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada: violentissimo lo schianto, con il ragazzo caduto rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sarebbero molto gravi: ricoverato all'Umberto I, ha riportato diverse fratture e un trauma cranico.

A investire il ragazzo è stata una donna di settantacinque anni. Agli agenti della Polizia locale del II Gruppo Parioli ha dichiarato che il giovane le si sarebbe parato davanti all'improvviso e di non essere riuscita a evitarla. Secondo la versione della donna, il ragazzo avrebbe attraversato proprio mentre stava passando, e per questo non sarebbe riuscita a frenare. Non è escluso che il 26enne, per un errore di valutazione, sia passato senza accorgersi della macchina che sopraggiungeva.

La signora, come da prassi, è stata sottoposta ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. I rilievi sono andati avanti per diverse ore, con la polizia locale che ha raccolto tutte le informazioni possibili per ricostruire precisamente la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Soprattutto saranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso il momento dell'incidente.

Leggi anche Incidente mortale a Castel di Leva: auto travolge e uccide un uomo

Come detto in precedenza, le condizioni del giovane, nato nel 1997, sono molto serie. Non è chiaro però se sia in pericolo di vita o meno. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, sarebbe inoperabile al momento.