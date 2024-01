Ragazzino di 14 anni ucciso a Monte Compatri, arriva il terzo fermo: si tratta di un uomo di 30 anni Una terza persona è stata raggiunta dallo stato fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso fra Roma e Monte Compatri: si tratta del fratello di uno dei due cugini già arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il luogo della sparatoria

Ha 30 anni il terzo uomo raggiunto da un fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il quattordicenne raggiunto da un colpo di pistola all'addome e morto davanti al capolinea della metropolitana C, fra i comuni di Roma e Monte Compatri. Si tratterebbe del fratello di una delle due persone già fermate per il delitto del giovane, i cugini Carum Petrov e Dino Petrov, raggiunto circa quattro giorni dopo l'omicidio dopo essersi rifugiato da una zia a Treviso.

Il terzo fermo per delitto

Il terzo fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri. Ad accertare la presenza del trentenne nel parcheggio della metropolitana al momento dell'omicidio del giovane, l'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche: il suo dispositivo risulta essere stato insieme ad uno dei due cugini "nelle fasi antecedenti, esecutive e successive all’omicidio". Dopo quanto accaduto, avrebbe anche lui tentato la fuga, rifugiandosi ad Aprilia, comune del Pontino non troppo distante dalla capitale. Ma le indagini continuano.