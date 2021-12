Ragazzino di 11 anni investito mentre attraversa su via Salaria: elitrasportato al Gemelli Il ragazzino è stato investito da un uomo alla guida di una Hyundai mentre attraversava la strada: non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzino di undici anni è stato investito ieri pomeriggio su via Salaria, all'altezza del civico 1399 della strada statale 1. A colpirlo in pieno, una Hyundai con a bordo un uomo che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma per accertamenti: data l'età del ragazzo e la dinamica del sinistro, è stato disposto il trasporto in eliambulanza. A quanto si apprende, non è in pericolo di vita anche se ha riportato alcune ferite dovute all'impatto del suo corpo con la macchina. Sotto shock il conducente della Hyundai, che non ha invece riportato ferite nell'incidente. La dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento, è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale III Gruppo Nomentano.

11enne investito sulla Salaria: indaga la Polizia Locale

A soccorrere subito il giovane, un operatore del 118 e un carabinieri liberi dal servizio, che non appena visto l'incidente si sono precipitati sul ragazzo aiutandolo e allertando la sala operativa per l'arrivo di un'ambulanza, in modo da portare il giovane in ospedale il prima possibile. Al momento non è ancora chiaro cos'è accaduto e come mai l'automobilista abbia investito il ragazzo. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, che ha da subito effettuato i rilievi al fine di capire di chi sia l'eventuale responsabilità dell'incidente. Molto probabilmente il conducente della macchina sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Un esame che si svolge da prassi in caso di incidente al fine di non lasciare nulla al caso.